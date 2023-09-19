Министерство иностранных дел (МИД) Польши расторгнет договоры с визовыми посредниками. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала пресс-служба ведомства в связи с разгорающимся коррупционным скандалом, касающимся выдачи виз.

В частности, в связи с «выводами о нарушениях в процессе выдачи виз» министр иностранных дел решил снять с должности директора юридического управления МИД Якуба Осайду и провести аудит в консульском отделе МИД и всех консульских учреждениях Польши.

Кроме того, принято решение расторгнуть контракты со всеми аутсорсинговыми компаниями, которым с 2011 года было поручено принимать заявления на выдачу виз.