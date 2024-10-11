ЕС мобилизует для Молдовы €2,5 млрд частных инвестиций и средств международных финорганизаций

Созданный Еврокомиссией фонд реформ и роста Молдовы мобилизует около €2,5 млрд новых инвестиций от международных финансовых организаций и частного сектора наряду с пакетом финансовой помощи от Евросоюза в рамках утвержденного Еврокомиссией плана экономического роста для республики стоимостью €1,8 млрд. Об этом сообщает infomarket.md со ссылкой на материалы Еврокомиссии.

Отмечается, что фонд реформ и роста Молдовы на €1,8 млрд будет представлен отдельно в качестве законодательного предложения Европейскому парламенту и совету. Он будет финансироваться за счет двусторонних ассигнований в размере €420 млн, предусмотренных для Молдовы в рамках инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI).

Часть этой суммы будет использована для мобилизации кредитов, напрямую направляемых в национальный бюджет Молдовы для ускорения реформ и их инвестиционной поддержки. Кредиты в рамках фонда "будут очень льготными, с длительным сроком погашения и выгодными процентными ставками", отмечается в материалах ЕК.

При этом безвозвратная финансовая помощь будет предоставляться в двустороннем формате, включая техпомощь для сопровождения реализации приоритетов плана роста и оказания поддержки гражданскому обществу.

Ожидаемые инвестиции от международных финорганизаций и частного сектора на €2,5 млрд "будут идти рука об руку с реализацией программы реформ, призванной обеспечить энергетическую, транспортную и цифровую инфраструктуру связи, необходимую для процветания бизнеса и торговли", говорится в материалах ЕК.

Кроме того, фонд также будет привлекать инвестиции для декарбонизации экономики Молдовы через инвестплатформу соседства (NIP) в рамках экономического и инвестиционного плана (EIP) для республики.

Молдова продолжает сталкиваться с серьезными проблемами в возобновлении экономического роста и продвижении реформ и социально-экономического развития адекватными темпами.

В части реформ план экономического роста для Молдовы направлен на преодоление структурных проблем, продвижение фундаментальных реформ в области верховенства закона и борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Планируется, что реализация плана позволит удвоить экономику республики в течение ближайших 10 лет, создать 5 тыс. новых предприятий и более 100 тыс. рабочих мест.