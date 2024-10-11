Мосбиржа выйдет из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи

Московская биржа выйдет из состава Казахстанской фондовой биржи (KASE). Об этом сообщил председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов.

"Принципиальное решение, что Мосбиржа выйдет из состава акционеров KASE принято, и оно коллегами из Мосбиржи поддержано. Я бы хотел сказать, что это правильное и профессиональное решение", - заявил Сулейменов в ходе брифинга в пятницу.

У KASE и Мосбиржи договор о стратегическом сотрудничестве, напомнил он.

"Они (Мосбиржа и KASE) работали неплохо, использовали взаимно технологии, обогащались опытом и так далее. Но после того, как Мосбиржа попала под санкции, они по-партнерски сказали, да, наш санкционный статус будет мешать (...). Поэтому, это решение о том, что они выйдут, оно принято", - пояснил глава Нацбанка.

Он добавил, что уже в ближайшее время Мосбиржи в составе акционеров KASE не будет.

Ранее сообщалось, что KASE планирует провести переговоры о возможностях выкупа у Мосбиржи акций самой биржей или продажи третьим лицам.

По состоянию на 1 июня 2024 года Мосбирже принадлежит 13,1% акций Казахстанской фондовой биржи.