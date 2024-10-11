Молдова и Румыния запустят проект по интеграции энергосетей двух стран

Представители Министерства энергетики и предприятий Молдовы встретились в Бухаресте с румынскими компаниями при поддержке USAID Moldova для запуска проекта по интеграции энергосетей двух стран.

Как сообщили ИНФОТАГ в пресс-службе Министерства энергетики, эта интеграция, называемая «взаимосвязью рынков», призвана облегчить торговлю электроэнергией по более выгодной цене между Молдовой и Румынией, а также другими европейскими рынками.

В период подготовки, чтобы гарантировать успешную интеграцию, молдавские учреждения отрасли выполняли рекомендации Румынии по приведению внутренних операций в соответствие к нормам и законодательству ЕС.

«Упрощение трансграничной торговли электроэнергией повысит энергетическую безопасность Молдовы и снизит зависимость от российских поставщиков. При этом объединение рынков способствует привлечению инвестиций: инвестиции в возобновляемые источники энергии чаще инвестируются в интегрированные рынки, поскольку это гарантируют прозрачность цен», - отметили специалисты.

Министерство отмечает, что пока энергетические рынки Юго-Восточной Европы, включая Молдову, небольшие. Они действуют, как правило, на основе старых электростанций на ископаемом топливе и зависят от небольшого количества поставщиков энергии. Страны, которые расширяются и объединяют рынки электроэнергии с соседями и ЕС, способны совместно работать над переходом к чистой энергетике.