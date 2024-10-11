МВФ рекомендовал Узбекистану пересмотреть налоговые льготы

Узбекистану следует пересмотреть налоговые стимулы, чтобы снизить их негативное влияние на налоговую базу, считают в Международном валютном фонде (МВФ).

«Налоговые стимулы и снижающийся уровень налоговой дисциплины сдерживают расширение налоговой базы, особенно в быстро развивающемся секторе услуг. Налоговые стимулы для привлечения инвестиций следует пересмотреть, чтобы постепенно снизить их негативное влияние на налоговую базу», – говорится в заявлении миссии МВФ по итогам визита в Узбекистан.

Эксперты МВФ прогнозируют, что, несмотря на высокие цены на золото и быстрый экономический рост, соотношение доходов бюджета к ВВП будет снижаться из-за невысоких показателей собираемости НДС и налога на прибыль за пределами золотодобывающего сектора.

Властям Узбекистана рекомендуют расширить полномочия по налоговому администрированию и обеспечению соблюдения налогового кодекса, «предусмотрев соответствующие гарантии защиты прав налогоплательщиков».

По оценкам МВФ, в первой половине 2024 года темпы роста реального ВВП Узбекистана составили 6,4% в годовом выражении, общая инфляция по ИПЦ ускорилась по состоянию на конец апреля до 10,5% в годовом выражении. За семь месяцев 2024 года наблюдался рост объема денежных переводов на 32% в годовом выражении. Согласно прогнозам, темпы роста реального ВВП по итогам 2024 года превысят 5,5%.