Цены на нефть эталонных марок снижаются

Нефть дешевеет в пятницу утром после подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $79,18 за баррель, что на $0,22 меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $2,82 до $79,4 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,16 (0,21%), до $75,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,61 (3,6%), до $75,85 за баррель.