Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник снижаются

Нефтяные цены снижаются сегодня утром, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляют $77,75 за баррель, что на $0,3 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,43 до $78,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,2 до $74,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,67 (0,9%), до $74,38 за баррель.

По итогам недели обе марки набрали 9,1%. Для Brent этот прирост стал максимальным с 7 октября 2022 года, для WTI - с 31 марта 2023 года.