Цены на нефть эталонных марок растут

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют активный подъем утром в среду после существенного роста накануне, вызванного ракетной атакой Ирана против Израиля.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:35 составляет $74,79 за баррель, что на $1,23 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,86 до $73,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $1,29 до $71,12 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на $1,66 (2,4%), до $69,83 за баррель.