Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник растут

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник после существенного снижения по итогам прошлой недели, вызванного опасениями увеличения мировых поставок топлива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 составляет $72,35 за баррель, что на $0,37 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,38 до $71,98 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась в цене на $0,36 до $68,54 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на $0,51 (0,8%), до $68,18 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 4%.