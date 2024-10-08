Последнее обновление: 08.10.2024 09:16

Цены на нефть эталонных марок снижаются

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть снижаются во вторник утром после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $79,75 за баррель, что на $1,18 меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,88 до $80,93 за баррель - максимума с 26 августа.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,18 до $75,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,76 до $77,14 за баррель, что также является максимумом с конца августа.

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