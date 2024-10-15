Последнее обновление: 15.10.2024 15:16

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть эталонных марок падают утром во вторник после резкого снижения днем ранее.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:35 составляет $74,58 за баррель, что на $2,88 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,58 до $77,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене на $2,78 до $71,05 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса снизилась на $1,73 (2,3%), до $73,83 за баррель.

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