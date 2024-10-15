Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться

Цены на нефть эталонных марок падают утром во вторник после резкого снижения днем ранее.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:35 составляет $74,58 за баррель, что на $2,88 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,58 до $77,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене на $2,78 до $71,05 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса снизилась на $1,73 (2,3%), до $73,83 за баррель.