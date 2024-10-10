Последнее обновление: 10.10.2024 17:42

В Беларуси собираются ввести акциз на энергетические напитки

В Беларуси планируется ввести акциз на безалкогольные энергетические напитки. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов на заседании парламента.

«Акцизы пополняются новым объектом — безалкогольными энергетическими напитками с применением ставки в размере 50 копеек на 1 литр готовой продукции», - заявил чиновник, которого цитируют госСМИ.

По его совам, введение акцизов таких акцизов планируется с 2026 года.

Изначально рассматривалась идея обложить акцизами все газированные напитки, но в итоге решили сосредоточиться только на энергетиках.

Как известно, с 2023 года продажа энергетических напитков несовершеннолетним в Беларуси запрещена.

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