Испания упростит прием трудовых мигрантов ради экономики

Испания принимает меры, которые облегчат поселение квалифицированных мигрантов в стране. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Он также заявил об экономических преимуществах миграции даже тогда, когда другие европейские правительства ужесточают свои границы против новоприбывших, передает Reuters.

Санчес считает, что миграция необходима Испании для "процветания" экономики, устойчивости государства и общего благосостояния.

По его словам, страна будет работать над тем, чтобы облегчить приезд мигрантов с помощью ряда инициатив, включая: признание академической квалификации для временных работников, упрощение контрактов в рамках новой программы трудовой миграции и уменьшение бюрократической волокиты при подаче заявок на получение вида на жительство в стране.

Экономика Испании растет быстро, частично благодаря волне квалифицированных мигрантов из Латинской Америки, которые восполнили дефицит рабочей силы в таких секторах, как технологии и гостинично-ресторанный бизнес.

В то же время, по мнению Санчеса, низкоквалифицированные мигранты также помогают экономике, работая на "невидимых работах".

Без них, по его словам, такие сектора, как строительство, сельское хозяйство и гостиничный бизнес, пришли бы в упадок.

Как известно, в других странах ЕС настроения относительно миграции становятся все более враждебными, растет поддержка консервативных и ультраправых партий, выступающих за усиление контроля над миграцией.