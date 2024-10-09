В Беларуси хотят ограничить экспорт капусты, лука и яблок

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) инициирует введение лицензирования экспорта капусты, лука и яблок с целью полного обеспечения внутреннего спроса. Об этом сообщил глава МАРТ Алексей Богданов.

"Прорабатывается вопрос по введению лицензирования на вывоз, на экспорт капусты, лука и яблок. С чем это связано? Прогнозируется, что этого товара может не хватить до конца межсезонного периода, поскольку сегодня есть повышенный спрос на экспортном направлении, в Российской Федерации. И цены там в какой-то мере выше, чем здесь, на внутреннем рынке", - сказал Богданов, которого цитируют госмедиа.

В связи с этим, отметил чиновник, чтобы не было неконтролируемого вывоза и был обеспечен внутренний рынок в первую очередь планируется введение механизма лицензирования.

По его словам, это сделает экспорт управляемым и позволит сохранить необходимый объем для внутреннего рынка.