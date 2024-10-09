Последнее обновление: 09.10.2024 17:51

Мировая экономика потеряет $14,5 трлн из-за геополитического конфликта

Глобальная экономика может понести потери на сумму $14,5 трлн в течение пяти лет в случае возникновения геополитического конфликта, что существенно повлияет на цепи поставок. Такие данные обнародовал оператор страхового рынка Lloyd's of London.

Отчет, подготовленный в сотрудничестве с Кембриджским центром рисковых исследований, анализирует восемь "гипотетических, но правдоподобных" сценариев системных рисков. Используя глобальный валовой внутренний продукт (ВВП) как центральный показатель, исследование оценивает, что экономические потери вследствие геополитического конфликта могут составлять от $7,8 трлн в сценарии с низкой серьезностью до $50 трлн в самом худшем сценарии, передает Reinsurancene.

"Поскольку более 80% мировых импортно-экспортных операций, а это около 11 млрд тонн товаров, осуществляются морскими путями, закрытие ключевых торговых маршрутов из-за геополитического конфликта является одной из самых больших угроз для устойчивости мировой экономики", – отметили в Lloyd's.

Влияние на бизнес зависит от региона, в котором они расположены, его вовлечение в конфликт, зависимости от международной торговли и товаров, которые могут быть задержаны или потеряны из-за нарушений цепей снабжения, говорится в отчете.

В частности Европа, сильно зависящая от других развитых стран в поставках, таких как полупроводники для автомобильной и электронной промышленности, может понести потери до $3,4 трлн.

В отчете также приводятся примеры видов страхования, которые могут помочь смягчить эти экономические последствия, включая страхование политических рисков, кредитное страхование, страхование прерывания бизнеса, а также морское и авиационное страхования.



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