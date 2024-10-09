Годовые продажи произведенных в Китае автомобилей Tesla в сентябре выросли почти на 20%

Продажи электромобилей американского автопроизводителя Tesla, произведенных в Китае, выросли на 19,2% в сентябре по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей.

При этом поставки китайских автомобилей Model 3 и Model Y увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 1,9%.

Компания уже объявила о ежеквартальных глобальных поставках, но не рассказала о продажах в Китае.

Китайский конкурент BYD, со своими линейками электромобилей и гибридов Dynasty и Ocean, зафиксировал лучший месяц с ростом продаж легковых автомобилей на 45,56% в годовом исчислении до 417 603 единиц в сентябре.

По данным BYD, 33 012 автомобилей BYD, или 7,9% от общего объема продаж, были проданы за рубежом.

Благодаря сентябрьскому приросту продажи электромобилей в Китае Tesla выросли на 12% в период с июля по сентябрь, что стало первым квартальным ростом в этом году.

Гигант электромобилей США расширяет стимулы для поощрения потребителей на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Tesla также планирует производить шестиместный вариант своего устаревшего бестселлера, Model Y в Китае с конца 2025 года.