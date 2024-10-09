Последнее обновление: 09.10.2024 11:58

Впервые в Украине многоэтажка будет продавать государству электроэнергию

16-этажный дом в Киеве на улице Митрополита Шептицкого продает государству электроэнергию, получаемую благодаря солнечной генерации. Об этом пишет КГГА.

"Дом является активным участником киевских муниципальных программ – Конкурса энергоэффективных проектов "70/30%", программы частичного возмещения независимых источников энергии. Как результат, 16-этажка оснащена солнечной станцией на крыше, трехфазными инверторами, мощной аккумуляторной батареей и другим сопутствующим оборудованием, позволяющим генерировать электроэнергию, в частности благодаря солнечной энергии", - рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, с 1 октября ОСМД работает как активный потребитель, заключив соответствующее соглашение с электропоставщиком, и продает электрическую энергию по ценам "Рынка суток вперед".

По информации главы ОСМД, в среднем объединение планирует генерировать в общую сеть: летом – 70-80 кВт*ч; осенью и весной – 40-45 кВт*ч.

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