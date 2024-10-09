Последнее обновление: 09.10.2024 11:58

Проверки на границах Германии будут продолжаться еще очень долго

Проверки на границах Германии будут продолжаться еще очень долгое время. Это подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы будем делать это столько, сколько будет нужно. И это будет очень долго", – заявил Шольц, которого цитирует dpa.

При этом он признал, что проверки "сейчас вызывают много раздражения".

С 16 сентября проверки проводятся на всех границах Германии, чтобы уменьшить количество несанкционированных въездов.

Новые проверки были введены на сухопутных границах с Данией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. На границе с Францией временные проверки проводят с конца июля.

На границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией контроль был усилен на более длительный период.

По данным Министерства внутренних дел Германии, с октября 2023 года, когда на сухопутных границах страны ввели стационарный контроль, не пустили в страну более 30 тысяч человек.

Как известно, дискуссии относительно ужесточения правил депортации в Германии разгорелись после резонансного теракта в городе Золинген в прошлом месяце. На его фоне правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

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