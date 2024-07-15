Германия продолжит контроль на границе с Францией до и во время Олимпиады

Германия в сотрудничестве с Францией планирует продолжить пограничный контроль с соседней страной во время Олимпиады. Соответствующее распоряжение выдала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

По заявлению МВД, временный пограничный контроль на франко-германской границе продлится до и во время Олимпийских игр в Париже, которые состоятся с 26 июля по 11 августа, сообщает Zeit.

Целью является обеспечение "максимальной безопасности" в тесном сотрудничестве с французскими властями. О продлении проверок на границе в ближайшее время будет сообщено ЕС.

В связи с проведением чемпионата Европы по футболу в Германии контроль на границах с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом продлится до 19 июля, заявило МВД.

Впрочем, как и раньше, после этого будут действовать временные меры контроля для ограничения нелегальной миграции. Сейчас они действуют на границе с Австрией до 11 ноября, а на границах с Польшей, Швейцарией и Чехией – до 15 декабря.