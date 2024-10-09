Последнее обновление: 09.10.2024 11:58

ЕС обжалует в ВТО введенные Китаем пошлины на европейское бренди

Европейский Союз не согласен с решением Китая ввести антидемпинговые пошлины на европейское бренди – вероятный ответ на тарифы на китайские элетромобили – и заявил о намерениях обжаловать их во Всемирной торговой организации. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Олоф Гилл.

Представитель исполнительного органа ЕС заявил, что "злоупотребление торговой защитой по ненадлежащим причинам является явным нарушением правил ВТО", поэтому меры Китая будут обжалованы в рамках Организации.

"Параллельно с этим, Комиссия будет тщательно изучать и оценивать все возможности для оказания надлежащей поддержки производителям из ЕС, которые оказались перед негативным влиянием этого необоснованного решения правительства Китая", – добавил он.

Ранее во вторник Министерство торговли Китая объявило о временных антидемпинговых мерах в отношении импорта бренди из Европейского Союза, которые коснулись брендов от Hennessy до Remy Martin.

Хотя официально это не сообщалось, решение Пекина стало вероятным ответным шагом после того, как ЕС ввел дополнительные импортные тарифы на электромобили китайского производства.

Это еще больше осложнило и без того напряженные торговые отношения между Пекином и Брюсселем.



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