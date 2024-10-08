В Германии расследуют продажу роскошных авто в РФ вопреки санкциям

Немецкая прокуратура проводит расследование в отношении автодилера, который в обход санкций продавал в Россию автомобили класса "люкс". Об этом сообщает Rheinische Post.

Независимый автодилер продал и вывез в Россию несколько роскошных автомобилей общей стоимостью более 4 млн евро, несмотря на экспортное эмбарго.

По данным таможенного следственного управления и прокуратуры, руководитель автосалона в Кенигсвинтере близ Бонна сделал вид, что легально экспортировал эти автомобили в третьи страны.

Сейчас против него ведется расследование по подозрению в нарушении Закона о внешней торговле.

В конце сентября следователи провели два обыска и собрали доказательства.

Они также изъяли два роскошных автомобиля в рамках ареста активов, говорится в сообщении. Расследование продолжается.

В последние месяцы Запад делает все больший упор на закрытии лазеек, которые позволяют России и дальше уклоняться от санкций.