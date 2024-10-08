США хотят участвовать в тендере на строительство АЭС в Казахстане

Соединенные Штаты Америки ожидают честного тендера по вопросу строительства АЭС в Казахстане и рассчитывают принять в нем участие. Об этом заявил старший вице-президент торговой палаты США Хуш Чокси, прибывший с бизнес-визитом в Алматы, передает InformБЮРО.kz.

«США обладают лучшими технологиями, когда речь идет об АЭС. И мы надеемся, что будет проведен открытый тендер, который позволит американским компаниям тоже принять участие в нем», — цитирует издание слова Чокси.

Как отмечает Bes.media, старший вице-президент торговой палаты США прибыл во главе бизнес-делегации, участники которой уже провели встречи с казахстанскими партнерами и акимом Алматы Ерболатом Досаевым.

Накануне в Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭС, свыше 70% участников которого поддержали эту идею. Против высказались около двух миллионов человек — это 28,88% от общего числа проголосовавших.

Как сообщалось ранее, станция может появиться на территории села Улкен (Улькен) Жамбылского района Алматинской области. Однако поставщика технологий для нее пока не выбрали. Ранее казахстанскими властями был сформирован «шорт-лист» из претендентов, куда включили четыре компании: китайскую CNNC, корейскую KHNP, российский «Росатом» и французскую EDF.

Минувшей весной сообщалось, что Казахстан ведет переговоры с двумя американскими компаниями — NuScale и GE Hitachi — по строительству первой в республике АЭС. Как заявил директор департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго республики Гумар Сергазин, речь идет о станции на основе маломодульных реакторов.