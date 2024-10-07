Доля США в венчурном капитале оборонных стартапов Европы выросла втрое за год

Инвесторы из США в 2024 году обеспечили более 65% инвестиций венчурного капитала в оборонные технологии в Европе по сравнению с 18% в 2023 году на фоне глобальных конфликтов. Об этом сообщает Financial Times.

Американские венчурные компании предоставили европейским оборонным стартапам $458 млн за 2024 год, что более чем втрое превышает сумму, инвестированную когда-либо ранее.

Общий объем венчурного капитала, привлеченного в Европе с 2018 года для оборонно-технологических предприятий, достиг $3 млрд, причем 87% из них приходится на Германию, Великобританию и Францию.

Венчурные инвесторы, в частности в Европе, долгое время остерегались поддерживать оборонные компании по этическим соображениям, но ситуация начала меняться после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В 2024 году венчурные инвестиции в оборонные технологии могут достичь $1 млрд.

Этот рост свидетельствует о резком развороте по сравнению с предыдущим годом, когда более половины венчурного финансирования оборонных технологий в Европе поступало от внутренних инвесторов.

Крупнейшая сделка в Европе под руководством США - привлечение €450 млн мюнхенским стартапом Helsing при участии General Catalyst, Accel и Lightspeed Venture Partners. Благодаря этому Мюнхен стал лидером по объему венчурного финансирования в оборонных технологиях в Европе.

На сектор оборонных технологий Европы сейчас приходится 1,8% венчурного финансирования. С 2022 года этот показатель увеличился более чем в три раза.