Годовая инфляция в Армении в сентябре 2024 года составила 0,6%, а месячный показатель зафиксирован на отметке 0,2%.

Как сообщает Статкомитет Армени, в сфере продовольственных товаров и безалкогольных напитков наблюдается дефляция: цены снизились на 1% в годовом исчислении и на 0,6% за месяц. Однако алкогольная и табачная продукция подорожала на 4,1% за год и на 0,1% за месяц.

Цены на одежду и обувь показали снижение на 3,4% в годовом выражении, но выросли на 0,8% за месяц. Коммунальные услуги подорожали на 0,6% за год и на 0,2% за месяц. Товары домашнего пользования и бытовая техника подешевели на 4% в годовом исчислении, но подорожали на 0,9% за месяц.

В сфере здравоохранения зафиксирован рост цен на 2% за год и 0,2% за месяц. Транспортные услуги показали значительный рост – 9% за год и 1% за месяц. Услуги связи подорожали на 0,5% за год и 0,1% за месяц. Сфера отдыха и культуры отметилась ростом цен на 0,3% как в годовом, так и в месячном выражении.

Наибольший рост цен наблюдался в сфере образования – 7,8% как за год, так и за месяц. Ресторанный и гостиничный бизнес показал рост цен на 2,7% за год, но небольшое снижение на 0,1% за месяц.

В целом на рынке непродовольственных товаров цены снизились на 1,7% в годовом исчислении, но выросли на 0,5% за месяц. Тарифы на услуги для населения увеличились на 3,6% за год и на 0,8% за месяц.

На фоне этих данных правительство Армении прогнозирует экономический рост в 7% на 2024 год, в то время как Центральный банк страны ожидает рост в диапазоне 5,8-6,5%.