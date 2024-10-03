ЕБРР станет акционером литовской Green Genius и инвестирует в нее €100 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) станет акционером литовской компании возобновляемых источников энергии Green Genius (входит в холдинг Modus Group) и вложит в нее в нее €100 млн. об этом сообщила компания на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq.

"После реализации этой сделки, которую еще предстоит одобрить антимонопольным органам ряда стран, ЕБРР станет миноритарным акционером Green Genius и обязуется инвестировать в компанию до 100 млн евро", - говорится в сообщении.

Согласно информации, эти средства могут быть использованы для развития и приобретения новых проектов возобновляемой энергетики в странах Балтии, Польше, Румынии и на других европейских рынках.

По информации компании, это крупнейшая подобная инвестиция ЕБРР в странах Балтии.

Глава Европейского энергетического подразделения ЕБРР Гжегож Зелинский, слова которого приводятся в пресс-релизе Modus Group, отметил, что продвижение возобновляемой энергетики является одной из важнейших целей ЕБРР, а повышение энергетической безопасности остается важнейшим приоритетом стран Прибалтики.

По словам председателя правления Modus Group Айне Мартинкенайте-Мартынюк, Green Genius работает с ЕБРР уже 7 лет и реализовала с банком в качестве финансового партнера множество проектов.

"Эта организация предъявляет к своим партнерам самые высокие стандарты, поэтому мы считаем большим признанием то, что ЕБРР становится акционером и финансовым партнером Green Genius. Это поможет реализовать планы развития в сфере возобновляемой энергетики, а международная репутация этого финансового учреждения предоставит возможность более легкого выхода на новые рынки", - отметила Мартинкенайте-Мартынюк, слова которой также приводятся в заявлении Modus Group.

Green Genius разрабатывает проекты в области солнечной, биогазовой, ветровой энергетики и энергетики "зеленого" водорода, развивает портфель проектов суммарной мощностью более 2,7 ГВт в восьми европейских странах. В частности, в июне она приступила к строительству парка солнечных батарей в Латвии стоимостью более в нее €100 млн.