Средняя зарплата в Армении достигла $726

В августе 2024 года средняя месячная номинальная заработная плата в Армении выросла на 6,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, достигнув $726.

Согласно данным статкомитета Армении, в частном секторе рост за год составил 5,9%, в результате чего средняя зарплата достигла $783. Государственный сектор продемонстрировал более высокий темп роста - 7,8%, при этом средняя месячная номинальная заработная плата составила $576.

Несмотря на то, что государственный сектор показал более значительный рост за последний месяц, он все еще отстает от частного сектора по уровню средней заработной платы. Однако разрыв между двумя секторами постепенно сокращается.

В Армении количество рабочих мест, обеспечивающих доход, в августе 2024 года достиг 751 816. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число рабочих мест увеличилось на 34 536, что соответствует приросту в 4,8%.

При этом инфляция остается довольно низкой. Потребительские цены за период с января по август 2024 года показали незначительное снижение на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в августе 2024 года наблюдается рост на 1,3% в годовом исчислении и на 0,1% по сравнению с июлем текущего года.

Эти показатели существенно отличаются от прогнозов, заложенных в государственном бюджете на 2024 год. Изначально планировалась инфляция на уровне 4% (±1,5%).