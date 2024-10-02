Тоуота инвестирует $500 млн в воздушное такси

Тоуота Motor увеличивает свои инвестиции в производителя воздушных такси Joby Aviation на $500 миллионов для поддержки планов по коммерческому производству. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Поэтому общий объем инвестиций компании выросли до $894 миллионов.

Японский автопроизводитель, который начал финансирование Joby в 2020 году, заявил в среду, что предоставит дополнительные средства компании в два этапа: первый будет предоставлен до конца этого года, а остальные - в 2025 году.

"С этими дополнительными инвестициями мы рады видеть, как Joby сертифицирует свои летательные аппараты и переходит к коммерческому производству," - сказал Тецуо Огава, руководитель американского подразделения Toyota, в заявлении.