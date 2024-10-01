Последнее обновление: 01.10.2024 16:15

В Беларуси закрепили порядок постановки и снятия с учета в органах ФСЗН самозанятых и ремесленников

Постановлением Совмина от 30 сентября 2024 г. № 723 закреплен порядок постановки и снятия с учета в органах ФСЗН самозанятых и ремесленников.

Как сообщает пресс-служба правительства, также закрепляется порядок постановки и снятия с учета в органах ФСЗН лиц, уплачивающих сбор в сфере агроэкотуризма и единого налога

С 1 октября 2024 г. плательщики взносов данной категории становятся на учет в органах Фонда и обязаны уплачивать взносы за периоды нахождения в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

При этом постановка и снятие с учета плательщиков взносов в органах Фонда осуществляются автоматически на основании данных МНС без личного участия данных физлиц.

Уплата взносов в бюджет Фонда осуществляется не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Размер взносов составляет 29% (на пенсионное страхование). Взносы уплачиваются из сумм установленного дохода, но не ниже, чем из размера минимальной заработной платы. От уплаты взносов освобождаются получающие пенсии.



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