Последнее обновление: 01.10.2024 16:15

Внешние финансовые активы Китая превысили $9,79 трлн

По состоянию на конец июня 2024 года внешние финансовые активы Китая превысили $9,79 трлн. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Государственным управлением валютного контроля КНР.

В указанный период внешние финансовые обязательства страны составили около $6,8 трлн, в результате чего внешние финансовые нетто-активы достигли почти $2,99 трлн, пишет Синьхуа.

Согласно статистике, резервные активы Китая превысили $3,45 трлн, составив 35% от общего объема внешних финансовых активов, а прямые инвестиционные активы достигли $3,02 трлн, или 31% от общего объема.

В структуре внешних финансовых обязательств страны доля прямых зарубежных инвестиций в китайскую экономику достигла почти $3,49 трлн, или 51% от общей суммы, а доля инвестиций в ценные бумаги страны -- около $1,86 трлн, или 27%.

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