Завод Tesla в Шанхае экспортировал миллионный электромобиль

В сборочном цехе автомобилей Model 3 на гигафабрике компании Tesla в Шанхае 28 сентября сошел с конвейера миллионный электромобиль китайского производства, предназначенный для экспорта. Об этом сообщает «Жэньминь жибао» со ссылкой на компанию Tesla.

В тот же день партия Model 3 была отправлена из шанхайского порта Наньган в Великобританию. Это означает, что совокупный объем экспорта автомобилей Tesla китайского производства превысил один миллион единиц.

Гигафабрика Tesla в Шанхае является важным в мире экспортным центром и производственной базой. Автомобили компании экспортируются в Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и другие места.

Вместе с этим ускоряется строительство завода по хранению энергии Tesla в специальном районе Линьган. Вплоть до конца сентября строительство главного корпуса завода было завершено на более чем 60%. Ожидается, что этот завод будет официально введен в эксплуатацию в первом квартале 2025 года. Планируется, что он будет ежегодно производить 10 тысяч коммерческих батарей Megapack для хранения энергии, объем которой приблизиться к 40 ГВтч. Продукция будет поставляться на мировой рынок.