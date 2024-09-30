Последнее обновление: 30.09.2024 14:40

Завод Tesla в Шанхае экспортировал миллионный электромобиль

В сборочном цехе автомобилей Model 3 на гигафабрике компании Tesla в Шанхае 28 сентября сошел с конвейера миллионный электромобиль китайского производства, предназначенный для экспорта. Об этом сообщает «Жэньминь жибао» со ссылкой на компанию Tesla.

В тот же день партия Model 3 была отправлена из шанхайского порта Наньган в Великобританию. Это означает, что совокупный объем экспорта автомобилей Tesla китайского производства превысил один миллион единиц.

Гигафабрика Tesla в Шанхае является важным в мире экспортным центром и производственной базой. Автомобили компании экспортируются в Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и другие места.

Вместе с этим ускоряется строительство завода по хранению энергии Tesla в специальном районе Линьган. Вплоть до конца сентября строительство главного корпуса завода было завершено на более чем 60%. Ожидается, что этот завод будет официально введен в эксплуатацию в первом квартале 2025 года. Планируется, что он будет ежегодно производить 10 тысяч коммерческих батарей Megapack для хранения энергии, объем которой приблизиться к 40 ГВтч. Продукция будет поставляться на мировой рынок.



<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование