С 6 октября вступают в силу изменения при ввозе в ЕАЭС товаров для личного пользования

6 октября 2024 г. вступают в силу изменения, касающиеся перечня товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. Он определен приложением к решению Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 года №107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

Как сообщает ГТК Беларуси, перечень товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, дополнен такими товарами, как карусели, качели, манекены для портных, бытовая техника, ввозимая в разукомплектованном виде, взрывчатые и горючие вещества, пиротехнические изделия, товары, используемые в салонах красоты, спа-центрах, парикмахерских.

При этом внесенные изменения позволят относить к товарам для личного пользования отдельные машины, механизмы, оборудование, которые используются физическими лицами в обычной жизнедеятельности. Например, в пределах установленных характеристик в качестве товаров для личного пользования можно ввезти снегоочиститель, газонокосилку, садовый бытовой измельчитель, точильный (шлифовальный) станок и т.п.

С полным перечнем товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, можно ознакомиться здесь.

ГТК просит граждан учитывать эту информацию при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.