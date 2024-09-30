Рынок интернет-торговли в Беларуси за шесть лет вырос почти в два раза

За шесть лет рынок интернет-торговли в Беларуси вырос почти в два раза. Об этом заявила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Наталья Василевская на Евразийском экономическом форуме.

"С 2018 года рынок интернет-торговли Беларуси вырос в 1,7 раза. На сегодня практически 8% всего товарооборота страны - это товарооборот маркетплейсов. Такое форсированное развитие ставит определенные задачи перед органами-регуляторами", - сказала Наталья Василевская, которую цитируют госСМИ.