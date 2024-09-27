Китайская Chery откладывает производство электромобилей в Испании из-за тарифов ЕС

Chery Automobile Co. отложила перенос производства электромобилей в Европу после того, как ЕС ввел тарифы на импорт электромобилей из Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Китайский автопроизводитель планирует начать производство своего флагманского электромобиля Omoda 5 EV в Испании с октября 2025 года.

Дополнительные пошлины ЕС в размере до 38% на импортируемые китайские электромобили вступили в силу на временной основе в июле, но остаются предметом переговоров между Брюсселем и Пекином.

Новые пошлины, которые добавляются к существующему 10% импортному сбору, должны быть окончательно утверждены к началу ноября, если квалифицированное большинство стран-членов не будет возражать против них.

Тарифы вызвали торговую напряженность и заставили автопроизводителей как в Европе, так и в Китае пересмотреть свои планы по продаже большего количества электромобилей в регионе.

Хотя Chery, BYD Co. и другие китайские производители открывают заводы в Европе, чтобы избежать пошлин, чиновники ЕС предупредили, что к ним будут применяться минимальные уровни создания местной добавленной стоимости.

Испания рассчитывает, что Chery восстановит более тысячи рабочих мест на бывшем заводе Nissan Motor Co. в Барселоне.

Chery заявила, что увеличит свои инвестиции в Испанию.

В ходе текущих переговоров Пекин и Брюссель изучают, можно ли достичь соглашения о контроле над ценами и объемами и предотвратить введение антисубсидийных тарифов.

Ожидается, что компания планирует производить 150 тыс. автомобилей в Испании до 2029 года и вновь нанять 1250 рабочих, которые были уволены в рамках закрытия завода Nissan четыре года назад.