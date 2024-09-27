Головченко ожидает от «БЕЛДЖИ» увеличения производства авто до 100 тысяч в год

Целевая задача завода СЗАО «БЕЛДЖИ» - довести объем производства до 100 тысяч автомобилей в год. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время посещения завода.

«Разрабатывается документация по созданию дополнительных мощностей и строительству корпусов для увеличения не только объемов производства, но и локализации», - подчеркнул Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, о сейчас отмечается хороший спрос на белорусские автомобили и в Беларуси, и в России.

«Автомобили востребованы. Будет явно в этом году продано более 60 тыс. машин. Это очень хорошие цифры. Рыночная конъюнктура тоже меняется. Мы отслеживаем, как ведут себя российские производители, какие планы там», - отметил он.

Глава правительства поручил руководству завода активизировать работу по локализации компонентов для производимых автомобилей.