Последнее обновление: 27.09.2024 14:45

БГУИР работает над созданием высокоточной и помехоустойчивой ракеты

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) работает над созданием высокоточной и помехоустойчивой ракеты. Такая информация прозвучала во время посещения сегодня университета Лукашенко.

В связи с тем, что БГУИР работает в том числе с оборонным сектором белорусской экономики, Лукашенко поинтересовался, могут ли ученые вуза помочь сделать высокоточную и помехоустойчивую ракету. Ректор Вадим Богуш доложил, что работы в этом направлении ведутся.

"Если вы это сделаете, тогда я буду считать, что вы не зря хлеб едите. Все, что надо, просите. Мы вам создадим все условия. Но надо сделать ракету помехоустойчивую", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Обсуждая еще одну разработку ученых вуза, Лукашенко отметил, что нужно не отстать в сфере разработок беспилотного транспорта.



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