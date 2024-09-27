Газпром вылетел из топ-100 самых прибыльных компаний РФ

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших компаний РФ по размеру чистой прибыли. Прошлый перечень возглавлял концерн "Газпром", однако теперь он не попал даже в первую сотню.

Минувший год Газпром закрыл с убытком в 583 млрд рублей (издание "Коммерсант" ранее называло другую сумму – 629 млрд рублей). В любом случае это рекордный показатель за 25 лет и резкий контраст по сравнению с 2022 годом, когда российский газовый концерн получил 1,23 трлн рублей. прибыли.

Основной причиной проблем компании называют потерю рынка ЕС, приносившего Газпрому максимум прибыли. По данным газеты "Коммерсант", в 2023 году поставки трубопроводного газа в Европу снизились до 24 млрд кубометров против 62 млрд кубометров годом ранее. Согласно внутреннему отчету, в ближайшие годы российскому газовому гиганту восстановить довоенные объемы продаж не удастся.

Новым лидером рейтинга самых прибыльных российских компаний стала "Роснефть". По итогам 2023 года она получила чистую прибыль в размере 1,529 трлн рублей. Суммарная прибыль топ-100 участников рейтинга превысила 13,2 трлн рублей против 9,27 трлн рублей годом ранее.