В Европе стремительно выросли инвестиции в оборонные технологии

Миллиард долларов венчурного капитала будет инвестировано в европейские оборонные технологии в 2024 году, что станет самым большим показателем для Европы и пятикратным ростом с 2018 года. Об этом пишет Techcrunch.

Отмечается, что такие инвестиции являются результатом как геополитических изменений, так и вторжения России в Украину.

Данные, содержащиеся в новом отчете Dealroom, показывают, что венчурные инвестиции в технологии, связанные с обороной, опережают любые другие типы инвестиций.

Основная часть инвестиций с 2018 года приходится на стартапы в Германии, Великобритании и Франции, на которые вместе пришлось 87%, или $2,2 млрд из общих $3 млрд.

Только немецкие оборонные технологические компании за последние шесть лет привлекли больше, чем компании из Скандинавии, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании вместе взятые.

Значительная часть этих инвестиций была направлена в компании, базирующиеся в Мюнхене, которые возглавили список европейских городов в отчете. Также речь идет о $487 млн, которые привлечены стартапом Helsing, занимающимся "искусственным интеллектом на поле боя" (2024 год).

Бристоль и британский "Кремниевый Юго-Запад", наиболее известный своей оборонной и космической промышленностью, привлекли следующие по величине суммы инвестиций в оборонные технологии, за ними следует Париж.

В докладе также подробно описывается, как венчурные инвестиции в оборонные технологии в странах НАТО выросли в четыре раза за последние шесть лет, достигнув почти $5,9 млрд, в результате чего общая сумма, привлеченная оборонными стартапами в странах НАТО и их союзниках, достигла $18 млрд.