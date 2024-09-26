В 2025 году средняя пенсия в Эстонии достигнет €814

Проект государственного бюджета Эстонии на 2025 год предусматривает, что в 2025 году средняя пенсия по старости превысит €800 в месяц. Об этом заявил премьер-министр Кристен Михал, представляя в четверг проект госбюджета на 2025 год депутатам Рийгикогу.

По его словам, применяя меры жесткой экономии, правительство сократило дефицит бюджета на 2025 год с прогнозируемых 4,4% до 3,3% от ВВП. Однако в будущем государство ждет не только экономия, а важные решения можно принимать и в трудных условиях.

"Средняя пенсия по старости увеличится и в 2025 году, достигнув €814. Повысятся многие годы остававшиеся на одном и том же уровне пособия для детей с тяжелыми формами инвалидности и трудоспособных лиц с тяжелыми формами инвалидности. Продолжится переход на образование на эстонском языке, на что будет выделено почти €62 млн", - рассказал Михал, которого цитируют эстонские медиа.

Доходы госбюджета на следующий год составят €17,7 млрд, расходы и инвестиции - €19,1 млрд.

С 1 апреля этого года после ежегодной индексации средняя пенсия увеличилась на 10,6% до €774 в месяц.