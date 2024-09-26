Центробанк Швейцарии понизил ключевую ставку до 1%

Швейцарский национальный банк (SNB) по итогам завершившегося в четверг заседания снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1% годовых.

ЦБ уменьшил ставку по итогам третьего заседания подряд, до минимума с начала 2023 года, на фоне ослабления темпов роста потребительских цен в стране. Инфляция в Швейцарии в августе упала до 1,1%.

Регулятор понизил инфляционные прогнозы. Теперь SNB ожидает, что средняя инфляция в стране в 2024 году составит 1,2% (ранее ожидалось 1,3%), в следующем году - 0,6% (ранее - 1,1%), в 2026 году - 0,7% (1%). При этом ЦБ сохранил прогнозы экономического роста и по-прежнему ожидает повышения ВВП Швейцарии примерно на 1% в текущем году и на 1,5% в 2025 году.

SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 12 декабря.