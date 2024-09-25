Путин заявил о частичном решении проблемы с трансграничными расчетами

Проблему расчетов по внешнеэкономическим контрактам удалось решить во многом за счет использования в них российского рубля. Об этом заявил Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

"Стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары. В определенной мере нам удалось решить эту проблему. В прошлом году доля расчетов за российский экспорт так называемых токсичных западных валют сократилась вдвое, при этом доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%", - сказал Путин, которого цитирует пресс-служба Кремля.

По его словам, с 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в три раза - до 39%, доля расчетов за импорт - до 30%.

"Мы продолжаем работу по этому направлению, вместе с зарубежными коллегами планируем более широко использовать национальные валюты, проводить расчеты через клиринговые платежные системы, платформы и так далее", - сказал Путин.

Он также признал, что решение этих задач требует времени, поскольку "наши ведущие торговые партнеры плотно интегрированы в действующую мировую финансовую систему".