Сельское хозяйство Беларуси собираются перевести на «новый технологический уровень». Это следует из постановления Совмина № 691 «О внедрении технологии точного земледелия», которое принято 20 сентября 2024 года.

Документом, в частности, определены организации для внедрения и эксплуатации в 2025–2026 годах информационно-аналитической системы «Цифровая платформа точного земледелия» (первая очередь) и оценки эффективности ее применения. В перечень вошли государственное предприятие «Олекшицы» (Гродненская область, Берестовицкий район), КСУП «Экспериментальная база «Криничная» (Гомельская область, Мозырский район), ОАО «Достоево» (Брестская область, Ивановский район), РСДУП «Шипяны-АСК» (Минская область, Смолевичский район), РУП «Учхоз БГСХА» (Могилевская область, Горецкий район), сельскохозяйственный филиал ОАО «Минскоблагросервис» (Минская область, Мядельский район), унитарное предприятие «Должа Агро» (Витебская область, Лиозненский район).

Также установлены объемы поставок современной высокопроизводительной самоходной и прицепной техники в 2025 году в указанные организации.

Кроме того, облисполкомам поручено совместно с Национальной академией наук Беларуси обеспечить внедрение в 2025–2026 годах в организациях технологии точного земледелия (обработка почвы, сев, уходные, уборочные работы и другое) и ежеквартальное представление в Минсельхозпрод соответствующей информации о результатах.

При этом Минсельхозпроду совместно с облисполкомами необходимо:

организовать проведение работ по формированию цифровых карт пахотных и улучшенных луговых земель организаций с точностью от 1 м до 10 см с обозначением естественных (природных) и антропогенных преград – до 31 декабря 2024 г.;

внести в Совет министров предложения о распространении технологии точного земледелия на все сельскохозяйственные организации – до 25 января 2027 г.;

обеспечить подготовку кадров для работы по технологии точного земледелия.

Постановление вступило в силу 20 сентября 2024 г.