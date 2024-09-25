Казахстан получил от Германии запрос на удвоение объемов поставок нефти

Германия направила Казахстану запрос об увеличении объемов поставок нефти в 2,1 раза - до 2,5 млн тонн в год. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

По его словам, 1,2 млн планируется транспортировать в Германию до конца года, есть запрос на увеличение с их стороны до 2,5 млн тонн в целом.

Министр не уточнил, сможет ли Казахстан обеспечить увеличение экспорта до вышеназванного объема и в какие сроки.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что страна готова нарастить экспорт нефти на рынок Германии.

В 2024 году компания "КазТрансОйл" планирует отгрузить по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" для поставки в Германию до 1,2 млн тонн казахстанской нефти.