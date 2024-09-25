Последнее обновление: 25.09.2024 16:05

Порты Европы отгоняют подозрительное судно с российской селитрой

Уже несколько дней в Северном море дрейфует поврежденный сухогруз Ruby под флагом Мальты, на борту которого находится 20 тыс. тонн аммиачной селитры, пишет немецкий Bild.

Именно это вещество взорвалось в порту Бейрута в 2020 году. Тогда в результате взрыва 2750 тонн аммиачной селитры погибло 218 человек.

"20 тыс. тонн аммиачной селитры эквивалентны 16 тыс. тонн тротила, что в целом сопоставимо с атомной бомбой, сброшенной на Хиросиму", - прокомментировал изданию Newsweek Роланд Элфорд, директор компании Alford Technologies, работающей со взрывчатыми веществами после того, как появилась информация, что первый порт в Европе отказал Ruby в ремонте.

Ruby загрузил селитру в конце августа в Кандалакше (Мурманская область), шел в Лас-Пальмас на Канарских островах и пришвартовался в норвежском порту Тромсе 3 сентября, укрывшись от шторма. Судно получило повреждения гребного винта, корпуса и руля.

На следующий день, 4 сентября, ему было приказано покинуть порт из-за взрывоопасного характера груза. Полиция Тромсе заявила, что "нежелательно", чтобы судно проходило ремонт вблизи города.

Тогда местом проведения ремонта выбрали Клайпеду в Литве. Но и литовские власти отказались принимать заявку. Шведские порты Гетеборг и Уддевалла поступили подобным образом. Сухогруз решил идти на Мальту. Но порт Валлетты также отказал в заходе, заявив, что сначала он должен выгрузить селитру.

Джейкоб Каарсбо из датского аналитического центра Europe рассказал телеканалу DR, что Ruby вел себя "подозрительно". По его словам, не исключено, что это часть гибридной операции России, пишет Bild.



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