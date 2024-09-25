Определены единые правила цифровой маркировки пива и пивных напитков в ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел предложение РФ и принял решение о введении маркировки пива и напитков, изготовленных на основе пива, в странах Евразийского экономического союза по унифицированным правилам.

Как сообщает ЕЭК, государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки средствами идентификации указанной продукции на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев.

«Взаимодействие национальных операторов маркировки в рамках трансграничной торговли будет осуществляться в порядке, предусмотренном обновленной редакцией базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС», – уточнил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

С учетом того, что в ряде стран Союза данная группа товаров относится к категории подакцизных, на уровне национального законодательства могут быть установлены дополнительные требования по нанесению на товары материального носителя, содержащего средства защиты от подделки, и по передаче информации о полной уплате акциза.