Испания к 2030 году планирует производить 81% электроэнергии из "зеленых" источников

Правительство Испании 24 сентября одобрило план, согласно которому к 2030 году 81% электроэнергии должно поступать из возобновляемых источников для достижения климатических целей. Об этом сообщает AFP.

В плане, одобренном испанскими министрами и направленном в Европейскую комиссию, Мадрид обязался сократить выбросы парниковых газов на 32% по сравнению с уровнем 1990 года – тогда как ранее целью было сокращение на 23%.

Для достижения этой цели правительство пообещало ускорить внедрение возобновляемых источников энергии, чтобы к концу десятилетия производить 81% электроэнергии в Испании из "зеленых" источников. Ранее целевой показатель составлял 74%.

"Мы считаем, что это амбициозная, но достижимая цель", – заявила министр экологии Испании Тереза Рибера, добавив, что установленных целей стремятся прежде всего достичь за счет большего использования солнечной и ветровой энергии.

В последние годы Испания увеличивает инвестиции в солнечные и ветровые электростанции, преимущественно в малонаселенном центре страны, чтобы воспользоваться преимуществами географического расположения – большего светового дня и большого количества районов с сильными ветрами.

В 2023 году Испания впервые в своей истории выработала более половины электроэнергии из возобновляемых источников.