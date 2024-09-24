Китай намерен ввести стимулы для восстановления экономики и рынков

Центральный банк Китая обнародовал широкий пакет мер монетарного стимулирования для возрождения второй по величине экономики мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Председатель Народного банка Китая Пан Гуншен снизил ключевую краткосрочную процентную ставку и объявил о планах сократить объем средств, которые банки должны держать в резерве, до самого низкого уровня по меньшей мере с 2018 года. Это стало первым случаем, когда о сокращении обоих показателей было объявлено в один день по меньшей мере с 2015 года.

За этими шагами последовал ряд других заявлений, которые способствовали росту китайского фондового рынка.

Председатель центрального банка также представил пакет мер, направленных на поддержку проблемного сектора недвижимости в стране, включая снижение стоимости ипотечных кредитов на $5,3 трлн и смягчение правил покупки вторичного жилья.

Пан Гуншен заявил, что центральный банк предоставит не менее 800 млрд юаней ($113 млрд) для поддержки ликвидности национальных акций, добавив, что чиновники изучают возможность создания фонда стабилизации рынка.

Китайский базовый индекс акций CSI 300 завершил сессию на 4,3% выше, почти стерев потери за год, хотя показатель все еще падает более чем на 40% от своего пика в 2021 году.

Сырьевые рынки выросли, а юань почти не изменился по отношению к доллару. Доходность 10-летних облигаций Китая выросла на 3 базисных пункта до 2,06%, исправив предыдущее падение до рекордно низкого уровня.

Недавно темпы роста замедлились до худших за последние пять кварталов - это ухудшение испытывает толерантность руководства к недостижению громкого годового показателя второй раз за три года.

Отмечается, что удешевление денег не поднимет экономику, если китайские потребители не захотят тратить, поскольку на фоне сокращения корпоративных прибылей надвигаются увольнения, а цены на недвижимость продолжают падать. В прошлом месяце цены на новое жилье претерпели наибольшее падение с 2014 года по сравнению с предыдущим периодом.