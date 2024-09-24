Последнее обновление: 24.09.2024 15:38

Минздрав: в Беларуси вариант коронавируса ХЕС пока не обнаружили

Выявленный в июне 2024 года в Германии вариант коронавируса ХЕС в Беларуси в настоящее время не обнаружен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Специалисты НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ведут постоянный мониторинг появления новых вариантов коронавируса. В стране есть все необходимое лабораторное оборудование для проведения диагностических исследований коронавирусов», - утверждает Минздрав.

Случаи XEC зафиксированы в Великобритании, США, Дании и других странах. XEC появился в результате рекомбинации двух вариантов Омикрона FLIRT. Впервые этот вариант был обнаружен в Германии в июне 2024 года.

Ранее по теме


<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование