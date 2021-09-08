Минздрав ожидает подъем заболеваемости коронавирусом в Беларуси

Минздрав Беларуси ожидает подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

«Мы видим увеличение заболеваемости. Это ожидаемо - пришел штамм дельта. За летнее время система здравоохранения подготовилась к подъему заболеваемости: нарастили запасы лекарственных средств, СИЗов, значительно увеличено количество точек подачи кислорода. Мы дали отдохнуть нашему персоналу - люди максимально смогли уйти в отпуск во время периода, когда отмечался низкий уровень заболеваемости», - сказала она.

Давать прогнозы касательно того, как в стране будет развиваться ситуация с коронавирусом, Елена Богдан не стала.

«К сожалению, коронавирус за полтора года, которые мы с ним живем, показал, что прогнозы строить - абсолютно неблагодарное дело. Инфекция очень непредсказуема в плане эпидемиологических законов, к которым мы привыкли. Наша задача - обеспечить готовность системы», - отметила чиновник.