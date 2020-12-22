Вакцинация белорусов от коронавируса начнется в январе

Вакцинация белорусов от коронавируса с помощью российской вакцины «Спутник V» начнется в январе, заявил министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич.

Он сообщил, что «первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе». На первом этапе вакцинации будут подлежать медицинские работники, учителя, работники торговли и других сфер, вынужденные в силу профессии контактировать с большим количеством людей. Вакцину они получат бесплатно».

По словам чиновника, все формальные вопросы уже решены, остались вопросы дальнейшей поставки.