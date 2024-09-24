Число предприятий обрабатывающей промышленности в Китае превысило 6 млн

На конец августа 2024 года в секторе обрабатывающей промышленности Китая насчитывалось 6,03 млн предприятий, что на 5,5% больше, чем в конце прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные общенациональной службой данных единого кода социального доверия организационных структур Китая.

Согласно статистике, среди указанных предприятий 515,3 тыс. имеют отношение к стратегическим нарождающимся отраслям, составляя 8,5% от общего числа, сообщает Синьхуа.

Число обрабатывающих предприятий в восточном регионе Китая составляет 3,87 млн, или 64,2% от общего количества. В центральном регионе насчитывается 1,13 млн обрабатывающих предприятий, в западном регионе - 755,9 тыс. и в северо-восточном регионе - 268,3 тыс.

За восемь месяцев 2024 года число обрабатывающих предприятий в Китае демонстрировало устойчивую тенденцию роста, при этом в центральном регионе был зафиксирован самый быстрый рост - 6,5% по сравнению с концом 2023 года.